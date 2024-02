Nasce l’Emporio Solidale Il Barco | il ‘negozio’ per aiutare le famiglie più povere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cesena, 6 febbraio 2024 – Gli spazi fisici nell’area artigianale di Torre del Moro all’interno dei quali collocare in pianta stabile l’attività devono ancora essere restaurati e dovrebbero essere effettivamente fruibili entro l’anno, ma per il mondo del volontariato cesenate e soprattutto per leche si trovano in situazione di indigenza, ogni giorno in più di attesa è un giorno sprecato, che non fa altro che sommare i rimpianti ai problemi. Dunque, sulla scia del ‘rodaggio’ forzato ai tempi dell’alluvione, questa mattina, grazie alla disponibilità del Mercato Ortofrutticolo che ha messo a disposizione un locale da dedicare ad hoc all’iniziativa, è stato inaugurato‘Il’. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora ai servizi per la persona e la famiglia ...