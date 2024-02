Nasce il parco fluviale dei ponti storici

(Di martedì 6 febbraio 2024) , un intervento per la creazione di percorsi di visita e riscoperta della città. Due i percorsi principali: il primo, lungo 5.65 km, attraverserà entrambe le sponde dei fiumi Magra e Verde mentre il secondo, lungo 1.77 km, costeggerà unicamente i margini fluviali adiacenti al nucleo più antico del centro storico. Il percorso di dimensioni più contenute sarà illuminato anche di notte al fine di fornire una sentieristica fruibile in qualsiasi momento della giornata. Saranno predisposti segna passo ogni 5 metri di camminamento alimentati da pannelli fotovoltaici che verranno installati su un fabbricato di proprietà comunale posto a sud di Pontremoli. All’interno delurbano sarà installato un arredo urbano minimalista e perfettamente compatibile con l’avvento di possibili esondazioni stagionali. Sedute e pannelli esplicativi saranno pertanto posizionati unicamente ...

Attività, eventi e iniziative per animare due parchi della città all'insegna dell'educazione ambientale, del benessere e della cura dello spazio pubblico. Il Parco Cervi nel cuore della città e il Par ...Attività, eventi e iniziative per animare due parchi della città all'insegna dell'educazione ambientale, del benessere e della cura dello spazio