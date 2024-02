Napoli | Zaccaria USSI Campania | “Bene la vittoria | ma…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) In seguito il commento suldi Mario, presidente dell’, tratto da www.magazine.com: Non vorrei che lacon il povero Verona, raggiunta con il cuore in gola a tempo quasi scaduto dopo che si era sfiorata perfino l’inopinata sconfitta, avesse esaltato più del dovuto. Ovviamente non mi riferisco ai tifosi i quali si rendono perfettamente conto che ildirompente della passata stagione è (e rimarrà a lungo) soltanto un dolce, bellissimo ricordo. Capisco che Mazzarri faccia il suo lavoro con serietà e dedizione e che fra i suoi compiti ci sia anche quello di motivare la truppa, di spingere sul tasto dell’autocelebrazione fino ad arrivare, quando necessita, perfino all’autoesaltazione. Francamente, però, dalla partita di ...