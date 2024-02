Napoli – Rinforzo in arrivo | Obam in prova con la Primavera

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) La sessione di mercato appena terminata ha dato l’opportunità al presidente De Laurentiis di rinforzare non solo la prima squadra ma anche lache è attualmente in lotta per un posto nei play-off di promozione. Adella rosa di Tedesco è inRandy Bandolo, esterno ex Juventus che potrebbe essere tesserato L'articolo