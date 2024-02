Napoli, Meret potrebbe cambiare aria a fine stagione: investimento da 20 milioni per Di Gregorio? (Di martedì 6 febbraio 2024) La sessione di mercato estiva porterà numerosi cambiamenti. Il Napoli si prepara ad affrontare nuovamente la delicata questione del portiere perché Alex Meret potrebbe cambiare aria già a fine stagione. Il portiere friulano è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione e grazie alle proprie prestazioni era riuscito ad entrare già negli scorsi mesi L'articolo Leggi tutta la notizia su dailynews24 (Di martedì 6 febbraio 2024) La sessione di mercato estiva porterà numerosi cambiamenti. Ilsi prepara ad affrontare nuovamente la delicata questione del portiere perché Alexgià a. Il portiere friulano è stato uno dei grandi protagonisti della scorsae grazie alle proprie prestazioni era riuscito ad entrare già negli scorsi mesi L'articolo

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Per il futuro sono sincero: spero, per il bene di Meret, che vada via, perché qui a Napoli l’ambiente non si fida di lui. Cedendo Meret il club può anche fare cassa, riscatta Gollini che è un buon ...