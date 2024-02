Napoli | Marchetti | “I giocatori hanno scoperto che…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delLuca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho visto due note positive: la reazione e i tre punti, che fanno pendere l’ago della bilancia a favore degli azzurri. Da sottolineare il gol di Kvaratskhelia, che ha segnato alla Kvara nel momento di massima tensione del match. Le qualità individuali degli interpreti sono venute fuori nelle difficoltà, cosa non sempre accaduta in questa stagione. Già dall’Arabia si è riproposto lo spirito di gruppo che sembrava un po’ perso. Il, di contro, deve migliorare l’approccio e l’atteggiamento mentale che, a causa dello stress di non prendere gol, ti fa arretrare di dieci metri e ti fa giocare con meno serenità, facendoti sentire meno forte di quanto tu sia in realtà”. La minor convinzione ...