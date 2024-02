Napoli | Kvaratskhelia torna a brillare da trequartista | pro e contro del nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Parlare di numero 10 dalle parti di Fuorigrotta, dove si è consacrato a livelli irraggiungibili un certo Diego Armando Maradona, l'interprete più brillante del, è una sorta di sacrilegio: a maggior ragione da quando la maglia in questione è stata ritirata. Eppure, di tanto in tanto, il numero magicoin auge. In principio fu nel vero senso della parola, quando qualche inguaribile romantico vedeva in Lorenzo Insigne qualcosa di più di un 'semplice' capitano fatto e finito nella squadra della sua città. Poi, a maggior ragione dopo l'apoteosi scudetto, è stata la volta di Khvicha, il carneade che in pochissimi mesi ha saputo imporsi a livelli altissimi, facendo dissolvere rapidamente nel nulla il ricordo proprio del 'Magnifico'. In realtà, gran parte della piazza ...