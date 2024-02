Napoli | il riscatto di Secondigliano | palazzo del clan Di Lauro destinato a progetti sociali

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da roccaforte delDia strada simbolo della rinascita della legalità: via Cupa dell?Arco, luogo d?elezione della famiglia malavitosa. Al numero 41 di quella strada...

Il Napoli sta cercando di chiudere un altro acquisto in questo mercato di gennaio dopo Traorè (in prestito ), Ngonge e Popovic. Il nome caldo è ... (ilnapolista)

Un po’ a sorpresa, il Napoli ha chiuso il rinforzo a centrocampo: si tratta di Leander Dendoncker , classe ‘95 in arrivo dall’Aston... (calciomercato)

Colpo a sorpresa del Napoli . Pochi minuti fa infatti è arriva ta l’ufficialità di Leander Dendoncker come nuovo giocatore del club partenopeo, con ... (sportface)

Passano ancora quattro anni prima che, nel 2015, il palazzo al numero 11 di via Cupa dell’Arco venga trasferito al patrimonio del Comune di Napoli per essere destinato a finalità sociali ed è solo a ...Il papà del calciatore del Napoli ha annunciato che suo figlio lascerà la squadra azzurra al termine dell'attuale stagione.Il suo ingresso in campo è stato decisivo, dai suoi piedi sono partite le azioni che hanno portato il Napoli a realizzare le reti con i quali ha regolato l'Hellas.