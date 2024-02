Napoli, ecco le condizioni di Zielinski, Meret e Olivera (Di martedì 6 febbraio 2024) Il sito web ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi. ecco le ultime su Zielinski, Meret e Olivera Il sito web ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi. ecco le ultime su Zielinski, Meret e Olivera. REPORT – Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di martedì 6 febbraio 2024) Il sito web ufficiale delha pubblicato il report dell’allenamento di oggi.le ultime suIl sito web ufficiale delha pubblicato il report dell’allenamento di oggi.le ultime su. REPORT – Dopo il successo con il Verona, ilha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

LIVE Dalle 20.44 Sanremo 2024 - Prima serata: curiosità, ospiti e scaletta Gli aggiornamenti in tempo reale sulla 74ª edizione del Festival: si esibirà anche il co-conduttore Marco Mengoni ... Gli aggiornamenti in tempo reale sulla 74ª edizione del Festival: si esibirà anche il co-conduttore Marco Mengoni ...

" Geolier è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 Tv (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli e della sua partecipazione ...

L'ex calciatore del Napoli, Jorginho, nel corso di una intervista ai microfoni ...

Tra questi anche il centrocampista Jorginho. Ecco quanto dichiarò l'italo-brasiliano ai microfoni della piattaforma ...