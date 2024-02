Napoli | De Laurentiis e il retroscena su Zielinski | spunta la verità

Arbitro anonimo: Si, in effetti il Napoli ha avuto una serie di episodi sfavorevoli in questo senso. Inviato: Fa bene De Laurentiis a lamentarsi Arbitro anonimo: Fa bene, non gli si può dire nulla, ...Piotr Dumanovski, giornalista di Eleven Sports Polonia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha fatto il punto sul rinnovo che non arriverà di Piotr Zielinski.In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti: accordo per lo scambio, con il calciatore che passa dal Napoli al Milan ...