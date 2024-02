Napoli con Geolier | i messaggi di Di Lorenzo e Simeone | “Forza guagliò!” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il capitano Die l’attaccanteincoraggiano il rapperper Sanremo: “è con te! Un abbraccio e in bocca al lupo”. Giovanni Die Giovanni, capitano e attaccante del, hanno voluto mandare uno di incoraggiamento al rapper partenopeo, pronto per salire sul palco dell’Ariston a Sanremo. Attraverso unpubblicato dalla SSC, Diha dichiarato: “Tutta la squadra e la città stasera faranno il tifo per te davanti alla tv.guagliò, si’ o’ cchiù forte!”.ha aggiunto: “Un grande abbraccio e in bocca al lupo per Sanremo!”. I due giocatori azzurri hanno voluto ...