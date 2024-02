Napoli | anche Mazzarri avrebbe preferito permanenza Zielinski Romano | “Contratto quasi pronto”

(Di martedì 6 febbraio 2024) In casacontinua a tenere banco il futuro di Piotr. Il centrocampista azzurra non rinnoverà il suocon il club partenopeo e si trasferirà all’Inter il prossimo luglio. Dopo diversi anni, quindi, si interrompe la storia d’amore tra il polacco e il. Deluso non solo i tifosi, malo stesso L'articolo

Milan e Napoli non si affrontano soltanto domenica: quest’estate si apre una vera e propria disputa per assicurarsi l’attaccante. Milan e Napoli si ... (spazionapoli)

Gian Piero Ventura, ex allenatore, ha rilasciato un'intervista a TvPlay, dove ha parlato di Spalletti e della stagione del Napoli. Spalletti al prossimo Europeo deve puntare alla difesa del titolo o a ...Francesco Modugno, giornalista e inviato di Sky Sport, ha fatto il punto sul Napoli nel corso della trasmissione "Il ...in questo momento la squadra sta ricominciando ad avere una buona gamba e anche ...Questo non significa che non si esponesse, tant’è che ha partecipato anche alla manifestazione “Napoli suona ancora” e una delle foto con cui lo si ricorda lo vede ritratto proprio in questa occasione ...