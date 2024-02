Napoli | addio Zielinski nelle prossime 48 ore | l’Inter ha inviato una pec a De Laurentiis

Pronta una doppia offerta da parte della Premier League per un titolare del Napoli , l’ addio definitivo potrebbe arrivare in estate . La sessione di ... (spazionapoli)

Calciomercato Napoli , a Sorpresa un calciatore della rosa di Walter Mazzarri potrebbe partire in prestito per andare in Serie B. Ultimi giorni di ... (spazionapoli)

E’ morto nella notte, all’età di 89 anni , lo svedese Kurt Hamrin, ex attaccante e poi allenatore. Nato in Svezia il 19 novembre 1934, Hamrin è ... (ildenaro)

È tempo di profondo rinnovamento per la squadra azzurra. A lasciare il Napoli sarà più di un titolare, tante cose cambieranno in estate ...Per l'addio serve il sì sia dell'Atalanta che dello stesso Muriel, ma se il colombiano dovesse spingere per partire adesso la sensazione è che la società orobica non si metterà di traverso, con novità ...Meglio i ragazzetti (Mazzocchi, Lindstrom, Ngonge) dei ragazzoni (Politano, Mario Rui, Simeone). Il Napoli si leva la paura in un pomeriggio di enorme sofferenza. Con una di quelle rimonte tanto care.