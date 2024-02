Muoversi non vuol dire per foza inquinare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti dalle politiche ambientali internazionali. La mobilità sostenibile ha l’obiettivo di garantire che i trasporti rispondano ai bisogni economici della società, minimizzando le ripercussioni negative sull’ambiente. Per questo motivo sono stati creati programmi di finanziamento e accordi con istituzioni che promuovono la riduzione delle emissioni di Co2 sui trasporti. Le grandi città sono sempre più affollate e l’inquinamento diventa un problema crescente, è importante considerare come possiamo muoverci in modo più sostenibile. La mobilità sostenibile è un modo di spostarsi che aiuta l’ambiente e rende le città un posto migliore dove vivere. Chiunque può notare che il traffico nelle città può diventare veramente intenso e questo è un grosso problema. Quando parliamo di mobilità sostenibile, intendiamo ...