Muffin pere e cioccolato | piccoli morsi di felicità!

(Di martedì 6 febbraio 2024) Isono dei dolcetti semplicissimi da preparare di una bontà indescrivibile. Ogni morso è un piacere goloso per grandi e piccini. Mi piace presentarli ben impiattati su un’alzatina per i buffet di compleanno dei miei bambini, loro e i loro amichetti ne vanno matti. Tanta frutta che in cottura diventa scioglievole e irresistibile, una pioggia di cacao amaro, uova, farina, lievito e olio, niente burro. Leggeri e digeribili, hanno un impasto talmente facile da lavorare che per realizzarlo basta un mestolo di legno. In dieci minuti appena sono pronti da cuocere. E se non finiscono (io abbondo sempre con le dosi!!!), si conservano benissimo, praticamente inalterati, morbidi e compatti. Ma ricordiamoci di riporli in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico. Possiamo gustarceli per colazione, al mattino, ...