MotoGP | Francesco Bagnaia | “Siamo messi meglio rispetto a come eravamo nel 2023”

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha concluso con il 16° tempo la prima giornata di test dia Sepang (Malesia). Il due-volte campione del mondo è incappato anche in una scivolata nelle primissime fasi, in curva-11, senza nessuna conseguenza. La pista, infatti, era umida e sporca e Pecco ha perso il controllo della sua Ducati. Niente di preoccupante.si è dedicato a una lunga prova comparativa tra GP23 e GP24 per deliberare la strada da seguire nello sviluppo. I primi feedback sul nuovo motore sono positivi e domani si lavorerà sull’aerodinamica, testando anche la nuova carena. “Sono entrato in pista e mi sono steso nell’out-lap. C’era una chiazza di bagnato e non si vedeva. Questa è una pista molto particolare: quando viene su l’umidità non vedi che è bagnato anche se lo è. Infatti sia io che Raul Fernandez ...