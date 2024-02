MotoGP | Davide Tardozzi | “Stiamo lavorando sul motore | pista sporca”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Calato il sipario sulla prima giornata di test disulladi Sepang (Malesia). I piloti hanno dovuto fare i conti con unae umida, specialmente all’inizio della sessione, e a rimetterci per primo è stato Francesco Bagnaia con una scivolata innocua. Alla fine della fiera, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) ha ripreso da dove aveva interrotto, siglando un tempo di pregevole fattura (1:57.951) a precedere il rookie iberico Pedro Acosta (GasGas) di 0.269, campione del mondo di Moto2 l’anno passato, e il francese Fabio Quartararo (Yamaha) di 0.277. Nel Team Factory Ducati sono da segnalare il quinto tempo di Enea Bastianini a 0.406 e il 16° di Bagnaia a 0.862, che non si è concentrato così tanto sulla ricerca della prestazione. Nono crono per Marc Marquez, all’esordio sulla GP23 del Team ...