Morto uno dei feriti durante l' attacco a Istanbul

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Uno deil'di oggi da parte di due persone armate contro il tribunale di Caglayan, a, è. Lo riporta la tv di Stato turca Trt, senza specificare l'identità della vittima. In mattinata un uomo e una donna, identificati come membri del gruppo armato di estrema sinistra Dhkp-C, ritenuto terrorista da Ankara e dall'Occidente, hanno aperto il fuoco nei pressi del tribunale ferendo 6 persone, tra cui 3 agenti di polizia, per poi essere uccisi dalle forze dell'ordine.