Morgan sdogana lo Zero Waste in mixology | nasce il Dirty Martini con l' acqua della giardiniera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 febbraio 2024) Shaken not stirred! Così voleva il suol’agente più conosciuto e con più vite al mondo, 007… Oggi nel più classico dei cocktail internazionali, entra la filosofia del. Conche prepara in diretta, davanti alla platea di Taste e con uno smagliante Igles Corelli in prima fila, un3.0 utilizzando l’di governosuaportata dalla dispensasua Ladi Malo in provincia di Vicenza. Una performance cheil tema del riciclo anche sul fronte. Origini e fortuna delMa cosa è ile cosa è il suo”spin off”? La versione ...