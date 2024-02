Monza | furti in abitazione e rapine tra Lombardia e Veneto | condannati due georgiani

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 Febbraio 2024 - La gup del Tribunale diElena Sechi ha condannato con il rito abbreviato a 6 anni e mezzo di reclusione ciascuno duespecializzati neiine individuati grazie ad un ennesimo colpo a, dove erano incappati nel padrone di casa ed erano fuggiti dimenticandosi un copriorecchie e un cappellino da cui è stato rilevato il dna. I due, un 37enne e un 38enne senza fissa dimora ritenuti responsabili di almeno 20 colpi tracon un bottino da oltre 100mila euro fra gioielli e contanti, erano stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura die Brianza lo scorso aprile e sono ancora detenuti in carcere. Le indagini avevano avuto inizio da una ...

Si chiama Mohamed Salah , come il campione di calcio, suo connazionale, del Liverpool. Ma a Monza è più famoso del calciatore. Perché «Mimmo ... (open.online)

Monza, 6 Febbraio 2024 - La gup del Tribunale di Monza Elena Sechi ha condannato con il rito abbreviato a 6 anni e mezzo di reclusione ciascuno due georgiani specializzati nei furti in abitazione e ...Monza, 5 febbraio 2024 – Lo hanno preso con in braccio la cassaforte. Che aveva appena asportato dal parcheggio sotterraneo di un supermercato. Mentre passava quatto quatto non lontano dalla caserma ...La Polizia di Stato interviene e blocca un italiano senza fissa dimora mentre tenta di fuggire con una cassaforte dal parcheggio sotterraneo.