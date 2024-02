Monteroni | incendio nella notte | evacuato palazzo Intervento dei vigili del fuoco

(Di martedì 6 febbraio 2024) Momenti di paura questaper gli abitanti di una palazzina dii. Alle 3:35, ideldel Comando provinciale di Lecce sono intervenuti con quattro squadre, di cui due con autoscala e autobotte, per unsviluppatosi al piano rialzato di un edificio di tre piani, in via Archita da Taranto. All’arrivo delle squadre sul posto, i due occupanti dell’abitazione interessata dal rogo, un fratello e una sorella di 33 e 41 anni, erano già riusciti ad uscire dall’edificio ed a mettersi in salvo in strada. Tuttavia, a causa dell’effetto camino, fenomeno che comporta la salita verso l’alto dei fumi generati dalla combustione, i dieci occupanti dei cinque appartamenti situati ai piani superiori sono rimasti bloccati all’interno dello stabile. Con tempestività e professionalità i ...

