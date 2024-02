Montalto | si ribalta con il trattore e rimane incastrato | ferito 84enne

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nel pomeriggio odierno, in località, lungo la strada Setteponti Ponente nel comune di Loro Ciuffenna, un incidente ha coinvolto un uomo di 84 anni. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti prontamente per soccorrere l’uomo rimastosotto unto. La squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita con tempestività a estrarre l’infortunato, il quale è stato immediatamente affidato ai sanitari del 118, intervenuti con l’elicottero Pegaso. L’è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Subito dopo il salvataggio, la squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato per mettere in sicurezza l’area dell’incidente, garantendo la totale incolumità del luogo. La presenza dei Carabinieri ha contribuito a gestire la ...