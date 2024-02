Montaigner | Putin | Cateno De Luca ma anche Giorgia Meloni Ecco i punti di riferimento dei leader dei trattori in marcia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ora è il primo a proporsi per salire giovedì 8 febbraio sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Quattro anni fa però Danilo Caivani, ex Forcone e oradella protesta deialla guida del Cra (Comitato agricoltori traditi) invitava i suoi seguaci a boicottare la manifestazione canora. «Io non guardo il Festival di Sanremo», postava Calvani, «perché chi vomita odio sugli italiani non deve salire sul palco del Festival pagato dagli italiani». Ce l’aveva con la partecipazione già annunciata da Amadeus di Rula Jebreal che avrebbe letto poi un monologo. No vax convinto, filorusso, fan di Vannacci ma non di Salvini:l’ex forcone Calvani – classe 1962 – fra tutti idella protesta di questi giorni è fra i più noti perché già alla testa dei forconi qualche anno fa. Agricoltore ...