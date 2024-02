Monreale | il Movimento 5 Stelle alle amministrative | “Contro i meloniani”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilscende in campo con il proprio simbolo e una lista per le prossime elezioni. L’obiettivo è quello di proporre un’alternativa progressista all’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco uscente Alberto Arcidiacono, sostenuto da Fratelli d’Italia e altre forze di centrodestra. A confermarlo è Steni Di Piazza, coordinatore provinciale (live.it)

A Monreale fervono le trattative in vista delle Elezioni amministrative del giugno 2024 che rinnoveranno il consiglio comunale e il sindaco. ... (monrealelive)

PALERMO, 2 febbraio - La Presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, Natalia Re, in occasione della giornata mondiale dei ...Successo scacciacrisi, dopo tre sconfitte di fila, per il Barcellona Futsal che nella 14^ giornata del campionato di Serie B di calcio a 5 supera 9-5 al "Palalberti" il Villaurea Monreale. Vittoria tu ...Stefano e l’abbazia delle donne a Caen, la cattedrale di Cefalù ed il duomo di Monreale. L’eredità dello stile romanico è stata poi raccolta dal movimento gotico, di cui protagoniste saranno la ...