Monete rare | controlla se hai un centesimo così | può valere 14 000 euro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Oggi analizzeremo una moneta relativa all’che, avendo determinati requisiti, puòmolto più di quel che ci si potrebbe immaginare. Andiamo a scoprire qual’è all’interno dell’articolo. 1cent: Adobeda 1e clamorosi errori di conio Sicuramente molte persone hanno a casa in un vecchio salvadanaio contenenteda collezione, magari senza sapere il loro reale valore. La Zecca nel 2002 ha timbrato per sbaglio alcune rarissimeda 1italiane negli spazi vuoti da 2 centesimi, e ciò significa che su di un lato è stata stampata la moneta da 1, ma sulla piattaforma errata. Per errore, suddettequindi raffigureranno su di un lato la Mole Antonelliana di ...