Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani e dove vedere le gare in tv

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio, mercoledì 7 febbraio, sarà la sesta giornata deidi, in Qatar. Giornata ricca di appuntamenti, con tantissimi italiani in gara sia nelle discipline singolari, che doppio che di squadra. Sveglia puntata già alle ore 7 per gli amanti della pallacon la bella sfida tra Francia e Cina valida per la fase a gironi, mezz'ora più tardi ecco le prime italiane in gara:artistico, duo libero, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero vogliono passare alla fase successiva. Dalartistico ai tuffi da trampolino: prima con gli uomini alle ore 8 con le semifinali dai tre metrici saranno i nostri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che si giocheranno le loro carte per ...