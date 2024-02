Mondiali nuoto artistico Doha 2024 | Minisini terzo nei preliminari del solo libero | domina Yang

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si sono conclusi idelmaschile, prova valida per ididi. Buona prova di Giorgio, che chiude in terza posizione con 174.1583 punti (24.5500 difficoltà, 82.9500 impressione artistica, 91.2083 esecuzione). In tesa il cinese Shuncheng, unico sopra i 200 punti con 213.9999 (35.0500, 83.3000, 130.6999). Secondo posto per lo spagnolo Gonzalez Boneu, che raccoglie 191.3562 punti (31.1500, 85.2500, 106.1062). In finale tutti i 9 presenti nella prova di oggi. Quarto l’americano Gaudet (159.7918), quinto il thailandese Adisaisiributr (152.8916), sesto il colombiano Sanchez (140.6583), Benavides Lepe è settimo (140.6459), ottavo il belga Barral (118.8895). ...

