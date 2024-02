Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 7 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024), mercoledì 7, andrà in scena la quarta giornata deidegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-5 saranno il torneo di pallanuoto, la danza in vasca, le gare dei tuffi e le 5 km del nuoto di fondo a regalare emozioni. Ad aprire le danze, è il caso di dirlo, sarà il nuoto artistico con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero impegnate nei preliminari del duo libero. Nella mattinata poi assisteremo alle semifinali del trampolino dai tre metri con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a caccia dell’accesso alla Finale. Sarà poi la volta delle ragazze della 5 km in acque libere: Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi saranno le chiamate in ...