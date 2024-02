Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 7 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Qatar), 6- Idicontinuano il loro programma, che proseguirà fino al 18, nella giornata di mercoledì 7, quando la spedizione azzurra sarà impegnata nelartistico, nei tuffi, neldi fondo e nella palla. Al mattino, alle 7.30 (ora italiana, le 9.30 in Qatar), Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero cercheranno di avanzare nel torneo del duo libero, mentre alle 8 farà lo stesso Lorenzo Marsaglia, in semifinale nel trampolino tre metri uomini: l'eventuale finale sarà in programma alle 16.30 della stessa giornata. Alle 8.30 i riflettori si sposteranno sulle acque libere, con Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi ...