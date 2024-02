Mondiali 2026 | dalla fresca Vancouver al caldo Texas | allarme per l’impatto del clima sui calciatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il mondiale gigantesco del, il primo a 48 squadre e organizzatotriade Usa-Canada-Messico, comincia a prendere forma: partenza l’11 giugno allo stadio Azteca (capienza 83 mila spettatori) – quello del famoso 4-3 di Italia-Germania 1970 e del gol della mano de Dios di Diego Armando Maradona per capirci -, arrivo il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford (82.500), nel New Jersey, vicino New York, impianto dei New York Giants e dei New York Jets, squadre di football americano. L’ultimo atto della Coppa del Mondomaturerà dopo 39 giorni vissuti in tre nazioni che compongono, in realtà, un continente. La partita del 19 luglio sarà la numero 104, mentre la finalina del terzo posto andrà in scena a Miami: una sbornia di calcio. Sedici sedi in pista: undici statunitensi (s, Los Angeles, Kansas ...