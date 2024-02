Mo | Idf | ' soldato israeliano ucciso nel nord di Gaza'

Il governo israeliano ha confermato per la prima volta di aver allagato alcuni tunnel di Hamas, rendendo pubblica una notizia già diffusa dalla stampa settimane fa. Una ammissione ...E' stato diffuso su TikTok ed è presto arrivato anche su X e Intagram il video di un soldato israeliano di religione mussulmana ripreso mentre prega a bordo di un treno tra l'indifferenza degli altri ...Ieri 24 soldati dell’Idf uccisi non lontano da Khan Yunis per un agguato di Hamas mentre creavano la contestata “zona cuscinetto” lungo il ...