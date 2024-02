Mo | Brigate Qassam rivendicano attacchi contro Idf

Gaza, 6 feb. (Adnkronos) - Le Brigate Qassam hanno scritto su Telegram di aver sparato colpi di mortaio su un centro di comando delle operazioni israeliane a ovest di Tel al-Hawa, nella città di Gaza.Sono stati scoperti numerosi depositi di armi appartenenti alle Brigate Ezzedin al-Qassam, la mano militare di Hamas. Gli agenti della polizia di frontiera hanno ucciso un palestinese ad al-Eizariya, ...Netanyahu non cambia linea, Hamas continua ad avanzare richieste che Tel Aviv non prende nemmeno in considerazione ...