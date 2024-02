Mo | ambasciatrice Israele arrivata al ministero Esteri russo

"Siamo stati lasciati soli, abbiamo chiesto due cose, i domiciliari in Italia o in alternativa in ambasciata in Ungheria ed entrambe ci sono state negate". "Sarebbe un'interferenza" spiega Nordio, ...Le foto della filo-palestinese Whitney Wright scatenano le polemiche per il doppio standard del governo sulla moralità delle donne.Inaugurerà mercoledì 14 febbraio alle 18 presso la sede dell'Associazione Camis De Fonseca di Torino il progetto a cura di Ermanno Tedeschi Cento per cento inferno con le fotografie di Ziv Koren e la ...