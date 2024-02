Mister Troise ritrova Pietrangeli

(Di martedì 6 febbraio 2024)torna ad allenarsi, Morra è ancora a mezzo servizio. Ma c’è da scommettere che entrambi saranno a disposizione diper i novanta minuti di venerdì contro il Cesena. Il difensore romano si è ormai buttato definitivamente alle spalle il problema muscolare che lo ha stoppato durante l’ultima gara casalinga contro la Torres.ha saltato il match con il Pineto e pure quello dell’ultimo turno con il Perugia. Assente solo in Umbria, invece, Morra, anche lui alle prese con un fastidio muscolare. Per il derby di ritorno il tecnico del Rimini potrà contare anche su Garetto che ha appena scontato un turno di squalifica. E naturalmente sugi ultimi arrivati, Oddi e Quacquarelli che ieri, alla ripresa, si sono regolarmente uniti al gruppo indossando per la prima volta il biancorosso.

Tutto confermato nei grifoni con Dell'Orco e Angella che sostituiscono Mezzoni e Viti in difesa rispetto allo scorso turno mentre senza Morra mister Troise si affida a Cernigoi in attacco.Che gran bel gennaio è stato quello del Perugia che nel primo mese di questo 2024 ha fatto un percorso netto di sole vittorie, 4, sotto la guida di mister Formisano."Ci aspetta comunque delle tre la gara più difficile – non ci gira attorno Emanuele Troise – perché molto spesso è il momento in cui incontri una squadra a fare la differenza – E noi ora incontriamo ...