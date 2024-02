Mission to Future | il primo roadshow di NTT DATA in tutta Italia per studenti e studentesse appassionati di materie STEM

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) - 11 città da Torino a Cosenza, oltre 30 workshop con esperti, più di 500e neolaureati coinvolti. La prossima tappa sarà a Torino il 13 febbraio. Milano, 6 febbraio 2024 – In occasione della prima Settimana nazionale delle discipline, istituita a novembre scorso con l'obiettivo di sensibilizzare e stimolare l'interesse e la scelta dei ragazzi e delle ragazze per queste, www.cobuild.it organizza ilinper aprire le porte delle proprie sedi, per incontrare e conoscere, neolaureati, laureandi. Le sedi di Torino, Cosenza, Pisa, Bari, Treviso, Genova, Bologna, Milano, Roma, Napoli e Salerno ospiteranno ragazzi e ragazze per una mattinata di workshop con esperti su differenti topic come Cybersecurity, Computer Vision, Generative AI,&Analytics, 5G, Cloud Innovation e tanti altri temi sui quali potranno confrontarsi, vedere applicazioni pratiche di nuove tecnologie e approfondire argomenti che stanno studiando o di cui sono. “Secondo il NTTsolamente il 46% della popolazionena possiede competenze digitali; la percentuale di laureati in ambito ICT è di 1,5%, con una media europea del 4,2% e le donne che abbraccianosono solamente il 16% ine il 18,9% in Europa” sottolinea Anna Amodio, Head of People&Culture di NTT, e continua: “NTTè da tempo impegnata a sostenere il processo di trasformazione digitale del nostro Paese favorendo l'inserimento dei giovani attraverso importanti programmi formativi perché possano iniziare subito un percorso lavorativo in un settore che offre grandi sbocchi professionali e senza doversi allontanare dal proprio territorio” Aprendo le porte delle sedi e, soprattutto, vivendo un'esperienza immersiva a stretto contatto con i professionisti di NTT, i partecipanti toccheranno con mano le opportunità che il settore può generare ine a livello internazionale. Solo nell'ultimo anno NTTha assunto inoltre 1000 talenti e investito come Gruppo 3.6 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo. Inoltre inè presente uno dei sei Innovation Center, punto di riferimento a livello globale per tutto ciò che concerne le tecnologie emergenti. I profili più ricercati da NTT, tra gli altri, sono: Business & Digital Advisor; Cybersecurity Advisor; Software Engineer;Scientist; Machine Learning Engineer; UX & Service Designer; Sy, Software e Network Engineer;Engineer; Cloud Software Engineer; SAP Digital & Technology Consultant. Per consultare tutto il programma aggiornato diToe tutte le posizioni aperte, visita la pagina: Rapporto sullo stato del Decennio Digitale Su NTTNTTè parte della multinazionale giapponese NTT, uno dei principali player a livello mondiale nell'ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e SyIntegration sono solo alcune delle principali linee di business. La nostrae è creare valore per i nostri clienti attraverso l'innovazione. NTTconta su una presenza globale in oltre 50 paesi, più di 190.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTTè presente incon oltre 6000 dipendenti a Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Treviso, Pisa, Napoli, Cosenza, Bari e Salerno. Contatti Ufficio Stampa Alessia Carpinelli Tricarico Media Relations Manager - NTThttps://it.ntt.com/career/events-recruiting +39 3474353846 Adriano Dossi, alessia.carpinelli.tricarico@ntt.com , 3386596511