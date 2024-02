Minori | influencer e vittime | la metà ha subito prepotenze nel mondo web cui si regala con leggerezza la propria vita

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono state oltre tremila nel 2023 le denunce di aggressione on line, 291 i casi di cyberbullismo e 198 iindagati. Allarmano, ma non stupiscono, i dati diffusi dalla Polizia Postale in occasione del Safer Internet Day e della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, tema affrontato in maniera particolarmente intensa attraverso l'iniziativa #Cuori Connessi che oggi ha visto molte scuole italiane...