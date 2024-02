Minorenne sorpreso dai Carabinieri con un tirapugni | nei guai

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Compagnia di Avellino hanno denunciato un 17enne per porto abusivo di arma bianca. Nel corso di un posto di controllo i militari operanti hanno fermato un’auto condotta da un 48enne e con a bordo il giovane non ancora maggiorenne. Quest’ultimo, alla vista dei, ha cercato di disfarsi di un, gettandolo dal finestrino, che è stato subito recuperato e sequestrato. Per l’automobilista, sprovvisto di patente perché mai conseguita, è scattata la prevista sanzione amministrativa. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.