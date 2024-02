Minacciano commerciante per estorcere denaro | arrestati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno pesantemente minacciato il titolare di un esercizio commerciale di Pomigliano D’Arco (Napoli) per ottenere dei soldi al fine di poter svolgere in ‘tranquillità’ la propria attività lavorativa. Ma ilha denunciato tutto e per due persone è scattato l’arresto. E’ stata la compagnia carabinieri di Castello di Cisterna ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone, ritenute gravemente indiziate del reato di tentata estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso. La vittima ha raccontato le vessazioni subìte e ha incastrato i due estorsori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.