Minacce Houthi all’Italia Adesso siamo ufficialmente un bersaglio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da un lato gli incessanti attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso per ‘vendicare’ la brutale invasione di Gaza da parte di Israele, dall’altro la risposta militare dell’occidente che continua a martellare le basi dei ribelliin Yemen e quotidianamente tenta di aumentare la pressione – fin qui senza successo – sul gruppo sciita filo-iraniano. L’Italia anziché svolgere il suo ruolo naturale di “mediatrice” ha preferito mettersi in prima linea attirando le inevitabili attenzioni dei terroristiDavanti a uno scenario simile, con il Medio Oriente che appare sempre più una polveriera pronta a esplodere e l’incubo di un coinvolgimento della potenza nucleare guidata da Ali Khamenei, l’Italia anziché svolgere il suo ruolo naturale di ‘mediatrice’ ha preferito mettersi in prima linea nella missione europea nell’area, attirando le inevitabili ...