Minacce di morte a Gratteri | arrestato il responsabile

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 E’ accusato di essere l’autore di una lettera, contenentedi, indirizzata a Nicola. Oggi a capo della Procura di Napoli, allora era Procuratore di Catanzaro. Un uomo, Salvo Gregorio Mirarchi, è statodalle Squadre mobili di Salerno, poiché la lettera era stata indirizzata a un sostituto procuratore della città campana del quale non è stato divulgato il nome, e Catanzaro con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura della città campana.

Silvana Pisanu, consigliera comunale di Burgos in provincia di Sassari eletta in una lista civica, ha ricevuto minacce di morte da uno o più ... (ilfattoquotidiano)

Busto Arsizio (Varese), 4 febbraio 2024 – Alta tensione nella Casa circondariale di Busto Arsizio , in provincia di Varese. Stando a quanto ... (ilgiorno)

Lettera minatoria al procuratore Nicola Gratteri: arrestato a Salerno un 33enne calabrese per minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo ... (fanpage)

Catanzaro: la Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare in carcere per minacce al Procuratore Gratteri e ad un Sostituto Procuratore.E' accusato di essere l'autore di una lettera, contenente minacce di morte, indirizzata all'allora Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, oggi a capo della Procura di Napoli e di u ...Minacce di morte a Gratteri. Le Squadre mobili di Salerno e Catanzaro hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ...