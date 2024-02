Milano | le voci dalla BIT fanno luce sui nuovi trend del turismo | viaggi personalizzati e sostenibili

(Di martedì 6 febbraio 2024) Se è vero che la fiera è un termometro dello stato di salute di un settore, il clima percepito alla 44esima edizione di BIT – Borsa Internazionale del- è stato perfino più caldo di questi primi, anomali, giorni di febbraio vissuti a. Da domenica 4 fino a martedì 6 compreso l’Allianz MiCo ha ospitato gli attori della Travel Industry di tutto il mondo, daiatori agli operatori, per accendere i riflettori sulle novità e le nuove sfide che il comparto turistico dovrà affrontare nei prossimi anni. L’obiettivo è provare a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nel 2023. I dati infatti dicono che, nonostante i conflitti internazionali e lo stato di perma-crisi in cui viviamo,are rimane una delle poche attività irrinunciabili: nell’ultimo anno sono stati registrati 1,29 miliardi di ...

