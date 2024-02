Milano | la Corte d’Appello non riconosce la trascrizione per i figli di due donne Cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) La sezione famiglia dellad'Appello civile diha accolto il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni dei riconoscimenti deidi tre coppie di, nati con procreazione assistita effettuata all'estero. I giudici di secondo grado, dunque, hanno dichiarato illegittime le iscrizioni “sul Registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino”. In sintesi, a essere riconosciuta come mamma è solo la madre biologica. Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti deidelle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di, per le udienze in appello, il 23 gennaio, dopo il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 ...