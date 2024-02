Milano-Cortina | il turbo-contratto per abbattere 500 larici secolari dove sorgerà la pista da bob e anticipare le proteste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ahanno fretta dii 500a Ronco, secondo le intenzioni del governo, dovrebbe sorgere la nuovada bob “Eugenio Monti”. Infrastrutture2026 (Simico), la società che ha come commissario straordinario Luigivalerio Sant’Andrea, ha assegnato a tempo di record l’appalto per tagliare gli alberi, in vista dell’apertura dei cantieri. I lavori saranno effettuati dalla società di Luca Ghedina (è il fratello del campione di discesa libera Kristian), un imprenditore diventato famoso per aver ripreso e inseguito in auto quattro lupi nella notte. Il filmato fece il giro dei social, ma per aver disturbato gli animali, venne condannato con decreto penale del Tribunale. Simico non ha perso tempo, dopo aver ...