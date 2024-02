Milano-Cortina 2026 | Attilio Fontana | “Ritardi? Rimproverate il governo Conte”

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Da sempre sostengo che iper le opere delle Olimpiadi delnon sono di adesso ma sono stati quando, dopo l’assegnazione nel giugno 2019, per quasi due anni e mezzo non si è costituita la società che doveva fare le opere pubbliche, è quela cui si deve fare qualche rimprovero”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia,, a margine di un evento al Pirellone, in merito aiper le Olimpiadi diche il governatore lombardo attribuisce alII: “Dobbiamo fare quello che stiamo facendo, cioè fare in modo che si realizzi tutto quello che stiamo portando avanti e che adesso a breve verrà affrontato. Siamo stati fino al novembre del 2021 senza ...

Un futuro dove, con le Olimpiadi che si terranno a Milano Cortina nel 2026, il Nord incontra l’Europa e Maratea incontra il Mediterraneo”. Tutto questo può essere possibile grazie a progettualità ...Sanremo, 6 feb. (askanews) – Federica Brignone sarà l’ospite sportivo al Festival di Sanremo di questa sera, prima puntata della kermesse. Sarà sul palco del’Ariston per promuovere il suo sport in ...Dalle piste da sci direttamente al palco dell'Ariston: in piena stagione agonistica, Federica Brignone ha detto sì all'invito di Amadeus anche per promuovere il suo sport in avvicinamento alle ...