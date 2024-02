Milan-Napoli | Mazzarri cambia ancora per emergenza | esordio da titolare

Non è ancora finita, non è già il tempo dei saluti, questi sono «solo» i giorni del futuro ormai svelato. Piotr Zielinski ha scelto l'Inter ...Gli azzurri ritornano in campo nel big match contro i rossoneri. Tutte le informazioni su dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming. Dopo il successo in rimonta contro il Verona, sembra essere ...Sarà un`estate calda per Giovanni Di Lorenzo. In Germania per l`Europeo, con l`Italia di Spalletti, sul mercato, che potrebbe portarlo verso altri lidi. L`ex difensore.