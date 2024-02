Milan – Napoli | fuori Reijnders e Mario Rui

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024)sarà il posticipo di Domenica 11 Febbraio. Allo Stadio Meazza i rossoneri giocheranno per rinsaldare il terzo posto e magari approfittare di altri passi falsi della Juventus per starle più vicina. Ilinsegue il quarto posto. La battaglia si è fatta ardua: l’Atalanta sembra la compagine più in forma e detta un ritmo incalzante. La Roma sembra rivitalizzata dalla cura De Rossi: il prossimo match contro la capolista Inter ci dirà se è solo un’impressione o DDR fa sul serio. Nel frattempo il Giudice Sportivo ha diramato la lista dei “cattivi”., gli squalificati Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla ventitreesima giornata di Campionato di Serie A. L’autorità giudiziaria ha deciso per una giornata di squalifica per Tijjani ...