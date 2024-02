Milan | emergenza finita | a gennaio solo un infortunio

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 febbraio 2024), l’infortuni sembra: asi è fermato solamente Alessandro Florenzi. Si avvicina anche il rientro di Malick Thiaw L’infortuni in casasembra essere giunta al termine. Dopo mesi di calvario con 20 infortuni in 4 mesi, la squadra di Stefano Pioli non sta più accusando problemi. La domanda che sorge spontanea è semplice: come hanno fatto i rossoneri a svuotare l’infermeria? Guardiamo il calendario per provare a dare delle risposte. Partiamo innanzitutto col dire che il mese peggiore è stato ottobre con ben 7 infortuni. La prima spiegazione sta, quindi, negli impegni. A, infatti, ilnon sta più giocando 2 volte a settimana o una volta ogni 3 giorni, diversamente da mesi come ottobre e novembre, nei ...