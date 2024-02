Milan | Carlo Pellegatti | Calhanoglu? Bennacer è mancato sei mesi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha espresso la sua opinione sul momento dei rossoneri e facendo un confronto in regia con l’Inter diL’Inter ha il suo regista d’oro in Hakan. L’exha trascinato i nerazzurri di Simone Inzaghi alla vittoria in casa contro la Juventus e all’allungo in vetta a +4 proprio sui bianconeri. Il centrocampista turco è diventato il vero e proprio fulcro del gioco dell’Inter. Visione, idee di gioco, traccianti a squarciare le difese avversarie. L’Inter si nutre e gode delle giocate di alta qualità del suo numero 20. In merito alla questione regista,, intervenuto a “Tutti convocati” su Radio 24, ha fatto il punto in casa rossonera mettendo sul tavolo un paragone con ...