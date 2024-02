Migrazione al Cloud | indicazioni su contrattualizzazione fornitori Nota

(Di martedì 6 febbraio 2024) Condel 6 febbraio il ministero dell'istruzione e del merito forniscesulladeirelativamente all'Avviso 1.2al. Il MIM fa presente che, al momento, nell’apposita sezione della Piattaforma PA digitale 2026 non sono presenti le informazioni relative al fornitore/i individuato/i. L'articolo .

PNRR e Cloud nella PA: Come Finanziare la Migrazione e la Sicurezza Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, il passaggio al Cloud non è solamente ... (windows8.myblog)

Previsto un taglio nell’organico di circa 8mila dipendenti, che però saranno compensati da nuovi ingressi entro la fine dell’anno. Qualche difficoltà permane nel processo di modernizzazione dei client ...basata sulla tecnologia cloud di Microsoft Azure, è stata realizzata da Solidsoft Reply come supporto per le attività di verifica dei farmaci in conformità con la direttiva UE sui medicinali ...Arrivano nuovi servizi e risorse, oltre a incentivi finanziari specifici, mirati ad affrontare le due sfide importanti delle aziende che passano al cloud: obiettivi e costi ...