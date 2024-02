Migranti | Le Pen-Italia | Macron in crisi nera | ecco perché

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giovedì scorso, il Consiglio costituzionale francese ha bocciato ampiamente la legge sull'immigrazione votata a dicembre in un clima di grande tensione, cancellando le misure più restrittive che erano state imposte aiisti, privi di maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, dalla destra gollista (Républicains), e che avevano l'appoggio della destra sovranista (Rassemblement national). I nove “Saggi” hanno censurato totalmente o parzialmente oltre un terzo degli articoli, trentasette su ottantasei. Fra gli articoli censurati figurano l'inasprimento delle condizioni di accesso alle prestazioni sociali per i non-europei e il giro di vite sui ricongiungimenti familiari: misure di “preferenza nazionale” che avevano fatto esultare Marine Le Pen e il suo Rassemblement national (a dicembre, subito dopo la votazione, parlarono giustamente di “vittoria ideologica”), ...

Monsieur Macron in bilico , tutta colpa di Marine Le Pen. È crisi all’Eliseo, con l’ala sinistra dei Macron isti in rivolta e il ministro della ... (secoloditalia)

Movimenti a destra in vista delle elezioni europee. Dopo il sì di Viktor Orban a Giorgia Meloni, attenzione al Rassemblement national che varrebbe 27 seggi e già si parla di un possibile avvicinamento ...Sul piatto l’adesione di Fidesz, il partito del premier ungherese, alla ’casa’ di FdI a Bruxelles. E in Francia Rn prende le distanze dagli estremisti tedeschi di Afd per schivare le polemiche. .Scricchiola invece l’alleanza tra AfD e Le Pen dopo lo scandalo della conferenza segreta di Potsdam in cui anche membri dell’AfD hanno discusso di «ri-migrazione», cioè di come deportare in Africa 2 ...